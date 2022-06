Drugie życie domu popadającego w ruinę!

Czy ktokolwiek z Was spodziewał się takiego rozwiązania? My na pewno nie! Zrujnowane poddasze stało się przestronnym tarasem, Jego prawa strona może być osłonięta od słońca rozwijającą się roletą, a lewa została zadaszona konstrukcją z drewnianych belek oraz metalu, na której zamontowano także rozwijający się materiał. Ten taras można dopasować do każdej pogody! Podłoże z drewnianych desek w połączeniu z odsłoniętą cegłą na odnowionej elewacji dawnych ścian poddasza wprowadza przytulny styl rustykalny.