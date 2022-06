Dom o dachu nie z tego świata!

Zapraszamy Was na podróż do Japonii, do domu pełnego rodzinnej miłości. Nie chodzi nam tym razem tylko o wystrój: budynek wybudowała córka dla swoich rodziców w podeszłym wieku oraz dla zajmującego się nimi brata. Dom znajduje się w spokojnej okolicy, na łonie natury, którą można podziwiać także z wnętrza. Córka mieszka w pobliżu, dzięki czemu cała rodzina może trzymać się razem. Na homify zastanawialiśmy się już Jak urządzić mieszkanie dla starszej osoby?, dzisiaj sprawdzimy jak w Japonii buduje się dla seniorów.

Jednak każdy chyba zauważy, że ten dom pokochać mogą nie tylko osoby w podeszłym wieku! Jego nowoczesna bryła z niesamowitym dachem, obejmującym przestronne piętro, po prostu zachwyca. Dzięki otwartemu na przydomowy ogródek z grządkami, naszym zdaniem może stać się dla wielu inspiracją do budowy oryginalnego, eleganckiego domku na działce.

Czas poznać ten niezwykły projekt… .