65 m² elegancji!

Przechodzimy kilka kroków w głąb i odkrywamy wygodny salon. Ciemna kanapa kontrastuje z bielą ścian oraz jasnym dywanikiem. Czerwone poduszki wprowadzają do wnętrza ważny akcent kolorystyczny. Kanapa stoi oczywiście przed telewizorem, nas jednak bardziej interesuje, co jest za nią – dyskretny, wbudowany w ścianę regał na książki. Ciekawią nas także czarne, półprzeźroczyste, przesuwane drzwi, widoczne za strefą jadalni. To naturalnie drzwi do kuchni, bardzo praktyczne jeśli często gotujemy potrawy o intensywnych zapachach. Sprawdźmy, jak wygląda wnętrze, które skrywają…