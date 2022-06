Leśniczówka z niespodziewanym wnętrzem!

Niektórzy lubią chwalić się swoim poziomem życia, inni potrafią obyć się bez nadmiernej ostentacji. Do tej drugiej grupy zaliczają się właściciele dyskretnego, 250 metrowego, nowoczesnego domu pośrodku lasu. Skrywa on prawdziwie luksusowe wnętrze, za które odpowiada architekt wnętrz Alla Kozorez. Także nowy wygląd obejścia domu jest jej zasługą, a zaraz sami się przekonacie, jak wspaniały buduje on nastrój. Zwłaszcza, że dom znajduje się na wymagającym wzgórzu.

Gotowi zanurzyć się w świat najlepszego, klasycznego designu? Zapraszamy do Rosji…