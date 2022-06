homify 360°: Mały dom ze SPA

To zdjęcie idealnie wpasowałoby się w czarno-białe fotografie z dawnych lat. Koncept tego wnętrza został zdominowany przez biel, czerń i szarość. Kontury domu mogą być łatwo dostrzeżone również w środku. Wnętrze domu prezentuje geometryczne kształty a barierki dzielą się na równoległe do siebie prostokąty. Dzięki dużej ilości okien także w dachu, do domu napływa dużo naturalnego światła.