Totalna przemiana ciemnej nory!

Tak, to to samo mieszkanie! Z przestarzałego, kojarzącego się z PRL-owskim blokiem lokalu, stało się ono nowoczesnym, przytulnym gniazdkiem. Znajdujemy się obecnie w przestrzeni salonu. Jasny drewniany parkiet w jodełkowy wzór ożywia białe wnętrze. Przemyślane oświetlenie zachwyca, odrealniając wnętrze. Ściana wydaje się unosić w powietrzu! Taki efekt możemy osiągnąć dzięki ukrytym lampom jarzeniowym lub taśmie LED. Ciekawi Was, co znajduje się za drewnianymi drzwiami? Przekonajmy się…