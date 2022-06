5 niezwykłych transformacji małych kuchni

W przypadku niewielkich przestrzeni kuchnia na wymiar jest jedyną opcją, która ma rację bytu. Nasi fachowcy specjalnie wymierzyli wielkości ścian znajdujących się w tym domu i dopasowali do nich stylowe, brązowe szafki z czarnym, lśniącym blatem roboczym. Układ mebli w kształcie litery U dodaje tej kuchni funkcjonalności i gwarantuje o wiele więcej miejsca do przyrządzania wszystkich potraw. Teraz wszystkie akcesoria do gotowania oraz produkty spożywcze nie muszą leżeć stłoczone, tak jak było to w przypadku starej kuchni.