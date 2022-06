8 nowoczesnych kuchni, które wprawią Was w zachwyt!

Alternatywą do wyspy kuchennej jest elegancki barek. Dodaje on ogromnej klasy każdej kuchni! Nasi architekci nie od dziś wiedzą, że ten element pozwala również w symboliczny sposób odgrodzić strefę, gdzie przygotowujemy różnorodne dania od części jadalni, czy też salonu. Warto do takiego barku dodać parę hokerów, co pozwoli wszystkim domownikom, czy też odwiedzającym Was gościom usiąść i rozmawiać z Wami, kiedy będziecie na przykład parzyć dla nich kawę.