Bajeczny dom dla marzycieli

Niemalże każdy marzy o projekcie tak niesamowitego domu. Jest on, poza apartamentami, wyposażony w świetnybasen, łazienki z wanną z hydromasażem oraz tarasem, który jest wyposażony we wszystko, cojest potrzebne prawdziwemu szefowi kuchni do przygotowania idealnej kolacji. Kamienna ścieżka wogrodzie otoczona szmaragdową trawą, wyznacza drogę do miejsca, w którym możnaspędzić wolny czas i w pełni odpocząć. Zielonkawe szklane ściany, któreotaczają jadalnię, można całkowicie rozsunąć i sprawić, że jadalnia będziezupełnie zintegrowana z basenem.