homify 360°: nowoczesny dom w Japonii

Dziś udamy się w podróż na Daleki Wschód, na japoński półwysep Kyushu, gdzie znajduje się ósme co do wielkości miasto w Japonii, Fukuoka. Tutaj właśnie firma architektoniczna, Rinatsu Nishioka stworzyła modernistyczny dom z olśniewającym wejściem. Twórcy tego projektu zostali uhonorowani nagrodą od władz miejskich za przyczynienie się do upiększenia krajobrazu miasta.