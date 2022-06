20 pomysłów na aranżację małego salonu, cz. II

Dziś prezentujemy Wam kolejną odsłonę artykułu pt. 20 pomysłów na aranżację małego salonu. Poprzednio większość przedstawionych przez nas projektów przestrzeni dziennej była utrzymana w jasnej, stonowanej kolorystyce, co jest oczywistym zabiegiem mając do czynienia z małymi wnętrzami. Dziś chcielibyśmy przekonać Was do bardziej wyrazistej i zdecydowanej kolorystyki, która z pewnością stworzy fantastyczny klimat w Waszym mieszkaniu. Sprawdźcie ciekawe wyselekcjonowane przez nas, najciekawsze sposoby aranżacji małego salonu.