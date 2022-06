Ten dom jest mały, ale piękny

Idealny domu to, z pewnością, dla każdego z nas jest coś innego. To, w jakim miejscu czujemy się wspaniale zależy od zainteresowań, stylu życia oraz życzeń i potrzeb innych członków rodziny. Dom, który pokarzemy Wam dziś jest idealnym miejscem dla nowożeńców i narzeczonych, ma wszystko co niezbędne dla zaspokojenia podstawowych potrzeb pary. A przede wszystkim jest nieprawdopodobnie klimatyczny, romantyczny i uroczy.

Chcecie zobaczyć jak wygląda ten chorwacki domek, jak ze snu? Jesteście ciekawi, co kryją w sobie stare, kamienne mury? Zapraszamy do oglądania…