15 wspaniałych ogrodów godnych naśladowania

Ogród jest lustrem naszego domowego życia, przestrzenią która odbija i uwidacznia nasze preferencje oraz pragnienia. Ogród, jest powierzchnią między domowym zaciszem a światem zewnętrznym. W dzisiejszych czasach traktujemy go jak dodatkowe pomieszczenie, które służy nam za letni salon. Cudownie jest wypoczywać i relaksować się na łonie natury. Ale własny ogród to także trud i ciężka praca, pielęgnacja trawnika, plewienie chwastów, koszenie, podlewanie i nawożenie. Zielony salon musi być dobrze zaaranżowany, zagospodarowany i urządzony z głową. Dodatkami i dekoracjami jest roślinność – żywopłoty, kwiaty, trawy i krzewy stanowią o jego charakterze i wyglądzie.

Ogród wymaga planowania i przemyślenia. Aby był idealny, trzeba znać kilka podstawowych zasad nim rządzących. O tym jak go projektować przeczytacie tutaj: Złote zasady planowania ogrodu. A dla zabieganym polecamy skorzystać z oferty architektów krajobrazu, znajdziecie ich w naszej bazie profesjonalistów.

Nawet małe ogrody mogą wspaniale wyglądać i być cudownym miejscem do spędzania czasu. Wystarczy je odpowiednio zaaranżować. Homify, i w tej kwestii, przychodzi Wam z pomocą. Przygotowaliśmy dla Was 15 wspaniałych ogrodów w różnych stylach, od minimalistycznych, poprzez azjatyckie, aż po rustykalne. Obejrzyjcie je wszystkie i wybierzcie ten, który będzie idealny dla Was!