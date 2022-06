Nowoczesna willa dla współczesnej rodziny

Nie raz w naszych Katalogach Inspiracji zachęcaliśmy Was do wieszania obrazów na ścianach. Tutaj właściciele poszli o krok dalej! Ta wspaniała dekoracja przywodzi na myśl prace znanego wirtuoza szkła Chihuly. Kolorowe półmisy o organicznych kształtach po prostu zachwycają! Koniecznie kliknijcie na zdjęcie i przejdźcie do strony projektu, aby zobaczyć jak niesamowicie ożywiają białą przestrzeń holu…