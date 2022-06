6 spektakularnych domów prefabrykowanych

Domy prefabrykowane można także dopasować do specyfiki terenu. W tym przypadku działka budowlana znajdowała się na stromym terenie, co w normalnych warunkach byłoby problemem w procesie budowy. Jednakże ten 65-metrowy prefabrykowany dom przetransportowano na miejsce i z łatwością zainstalowano, oszczędzając żmudnego i długotrwałego procesu wznoszenia tradycyjnego budynku. Jego bryła została dopasowana do specyfiki parceli i to właśnie za jej sprawą prezentuje się tak oryginalnie.