Top 5 – najlepsze projekty domów i metamorfoz domów!

’Domy parterowe to współcześnie jedne z najchętniej wybieranych projektów, gdy dochodzi do podjęcia decyzji o budowie domu. Ich główną zaletą jest nowoczesna forma, optymalny rozmiar i funkcjonalność- w domach takich nie ma potrzeby budowania schodów, po których trzeba się wspinać, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla osób, budujących dom na długie lata. Domy parterowe mają także pod tym względem wielką zaletę dla młodych rodzin z małymi dziećmi- brak piętra czyni je o wiele bardziej bezpiecznymi.

Nie da się również zaprzeczyć, że wyglądają one niezwykle stylowo i modnie. Zazwyczaj cechują się prostą i ponadczasową bryłą. Doskonale nadają się na niewielkie działki i pod względem metrażu spełniają wymagania współczesnych rodzin. Zapraszamy do parterowego domu jak z bajki!’