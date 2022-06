Przed i po: 5 patio, które przywrócono do życia

W tym Katalogu Inspiracji zaprezentujemy Wam 5 niesamowitych przemian patio. Niektóre z nich przed metamorfozą były w stanie kompletnego rozkładu, inne z kolei nie były jeszcze wykończone. Architekci mieli jednak ciekawe pomysły na to, co zrobić z tymi obszarami i jak je zagospodarować. Efekty transformacji z pewnością zainspirują każdego z Was do małego remontu na tyłach Waszych domów!