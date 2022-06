Jak zaprojektować funckjonalną kuchnię?

Po pierwsze, podejmijmy kwestię przestrzeni i rozkładu. Nie wszyscy mamy na tyle szczęścia, aby posiadać kuchnię tak przestronną i wypełnioną światłem, jak ta na zdjęciu, ale możemy chociaż postarać się, by zbliżyć się do tego ideału tak blisko, jak to tylko możliwe. Świetliki, czyli okna w suficie, to świetny pomysł na to, by wpuścić do wnętrza naturalne światło i otworzyć przestrzeń na zewnątrz. Jeżeli zdecydujemy się na takie, które można uchylić, załatwimy dwa problemy związane z projektami kuchni za jednym razem- odpowiednio ją oświetlimy, a także umożliwimy poprawną wentylację.

Dobrym pomysłem w każdej kuchni jest wyspa kuchenna, gdyż sprzyja ona nie tylko dobrej organizacji pracy w kuchni, ale także wspólnemu spędzaniu w niej czasu. Wszystkie ważne urządzenia kuchenne znajdują się w równej odległości od wyspy, czyniąc ją centralnym punktem tego pomieszczenia.