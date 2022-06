Dom pełen pięknych szczegółów

Obiekt, o którym mowa, na pewno przypadnie Wam do gustu. Nie może być inaczej w przypadku, gdy prezentowana rezydencja stanowi połączenie nowoczesności, piękna, funkcjonalnych mebli i nieziemskich zakamarków, które dzięki odpowiednio dobranym barwom wydają się jeszcze bardziej przestronne niż są w rzeczywistości. Z każdego kąta emanuje tu spokój, tak przecież ważny w dzisiejszych czasach dla wszystkich pokoleń – tych młodszych, ale i tych starszych. Z pełną odpowiedzialnością możemy zatem stwierdzić, że dom zaprojektowany przez biuro Silvana Lara Nogueira to więcej niż dom idealny. Załączone zdjęcia mówią same za siebie, bo któż z nas nie zakochałby się w zaaranżowanym romantycznie patio oddzielonym od kuchni jedynie szklaną ścianą? Sprawdźmy więc, czy powyższe słowa znajdują pokrycie w rzeczywistości. Do dzieła!