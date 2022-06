Ekskluzywny dom, który inspiruje

Naszym dzisiejszym bohaterem cyklu homify 360 jest bardzo nowoczesny i ekskluzywny dom letni położony w miejscowości Datça, znajdującej się w południowo-zachodniej części Turcji. To piękne, nadmorskie miasto, które co roku przyciąga rzesze turystów, głównie dzięki doskonałej lokalizacji oraz zróżnicowanej faunie i florze. Architektura tego obszaru jest mocno urozmaicona – oprócz tradycyjnych domów i osiedli, znajdziemy również kilkanaście nowych obiektów wypoczynkowych, a także domy jednorodzinne o nowoczesnym, minimalistycznym wyglądzie. Dużą wagę przykłada się do integracji nowych struktur architektonicznych ze środowiskiem, liczy się spójność i zrównoważony, harmonijny wygląd. Zobaczcie jak w tych warunkach odnalazł się nasz dzisiejszy bohater artykułu.