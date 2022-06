Spektakularny, rustykalny wypad za miasto

Dziś w homify mamy przyjemność zaprezentować Wam spektakularny remont domku na wsi, który znajduje się w Campos de Jordao, w okolicach Sao Paolo. Metamorfoza przeprowadzona pod wodzą architekta Carlosa Bratke wynikała z potrzeby dostosowania domu dla kilku pokoleniowej rodziny. Oryginalny dom został wybudowany w 1990 roku i mierzył 270 m2. Posiadał dwa piętra i składał się z trzech sypialni, salonu, kuchni, łazienki oraz miejsca dla gości, które znajdowało się na strychu.

Renowacja i rozbudowa przewidywała budowę dwóch kolejnych sypialni, rustykalną kuchnię, nowe balkony, powiększenie obszaru wspólnego z jednoczesnym zachowaniem tarasu, który pozwala na obcowanie z dziewiczą przyrodą. Nie znajdziemy tutaj jednak najprostszego rozwiązania w postaci dobudowania kolejnej kondygnacji, lecz powiększenie terenu z pomocą prac przy fundamentach i pod powierzchnią ziemi. Wykopana ziemia posłużyła do wypełnienia części nachylenia terenu i pomogła stworzyć taras na kształt platformy. Oryginalna struktura drewna, szkła i cegły została rozszerzona o prefabrykowane płyty betonowe. W salonie pierwotne filary zostały przykryte murem i stworzyły niszę dla małego baru. Zastosowane tutaj wiele elementów odnoszących się do kultury ludowej. Dom wyróżnia się w okolicy dużymi, żółtymi okiennicami, tworząc idealne warunki do odpoczynku, kontaktu z naturą i życia rodzinnego.

Jeśli chcesz przekonać się na własne oczy o zaistniałych zmianach, zapraszamy do poniższej galerii!