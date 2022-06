Jak wykorzystać przestrzeń pod schodami – 9 fantastycznych pomysłów!

Aby w jak najlepszy sposób zagospodarować przestrzeń pod schodami, należy najpierw oszacować jej wielkość, a następnie przemyśleć, co nam się najbardziej przyda. Niewątpliwie w każdym domu zawsze jest niewystarczająca ilość miejsca do przechowywania- czy to książek, czy też dokumentów. Pod schodami idealnie zmieści się regał robiony na wymiar, gdzie schludnie ustawić można właśnie te rzeczy, a także dekoracje czy rośliny.