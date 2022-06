Dom o dwóch różnych obliczach!

Również domowe biuro ulokowano na parterze. Celowe podniesienie oddziela je od reszty wnętrza, a co za tym idzie, każda osoba, która do niego wchodzi od razu zdaje sobie sprawę, że nie znalazła się w tym miejscu przypadkowo, lecz przyszła pracować. Charakteru całości nadają zwłaszcza: mała biblioteczka, parkiet zamiast płytek pokrywających pozostałą cześć podłogi na parterze oraz regały dopasowane do stolarki kuchennej. Zauważyliście clerestorium nad drzwiami przesuwanymi ? Są to małe okienka umieszczone ponad poziomem oczu. Jeżeli kiedyś zdecydowalibyśmy się na żaluzje lub zasłony zakrywające wspomniane drzwi, te okienka zapewnią wystarczający dopływ świeżego powietrza i światła do pomieszczenia.