Od starej chaty do pięknej rezydencji!

Tak wyglądał ten dom przed metamorfozą. Połączenie bieli z niebieskimi akcentami w tym wypadku nie działało na korzyść tego obiektu. Co więcej schody, które prowadziły do wejścia sprawiały wrażenie niedokończonych i starych. Patrząc na ten budynek zdecydowanie nie ma się ochoty do niego wejść, a co dopiero w nim zamieszkać. Na szczęście nasi architekci wiedzieli co zrobić, by stał się on estetyczny i funkcjonalny.

Zobaczmy, jak teraz wygląda ten intrygujący obiekt!