10 pomysłów na modernizację ściany w Twoim domu

Mozaikę najczęściej wykorzystujemy w takich pomieszczeniach jak łazienka czy kuchnia. Doskonale podkreśla oryginalny i nietuzinkowy klimat pomieszczenia oraz wyróżnia je na tle pozostałych przestrzeni. Mozaikę możemy odpowiednio dopasować do charakteru wnętrza, dzięki czemu stworzy nam spójną kompozycją z resztą wyposażenia. Na zdjęciu powyżej zdecydowano się wykorzystać zróżnicowaną kolorystykę mozaiki, po to by nadać przestrzeni bardziej naturalnego i nastrojowego klimatu.