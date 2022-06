Kolor roku 2015- Marsala

Dodawanie koloru dzięki subtelnym detalom jest świetnym sposobem na wolne lecz zdecydowane wprowadzenie nowej barwy do pomieszczenia. Świetnie współgrający z neutralnymi kolorami, odcień Marsala doda blasku każdemu pokojowi. Na tej wazie możemy zobaczyć jak faktura i kolor idealnie do siebie pasują- nadaje to obiektowi dodatkowego wymiaru i pozwala mu odznaczyć się na jednolitym tle. Umieszczona na klasycznej lub nowoczesnej komodzie czy stole i wypełniona białymi lub czerwonymi różami, ta olśniewającego koloru waza na pewno doda nutki życia do naszej przestrzeni.