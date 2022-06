Kreatywne pomysły na aranżację wnętrz

Kreatywne mieszkanie wcale nie oznacza, że każda ściana pokoju ma być pokolorowana inną farbą, przyozdobiona egzotycznymi dekoracjami czy oryginalnymi ornamentami. Prawdziwa kreatywność potrzebuje przestrzeni, by się rozwijać. Dlatego też warto zacząć od podstaw i najpierw stworzyć miejsce, gdzie możemy puścić wodze swojej wyobraźni. Dobrym rozwiązaniem jest dopasowanie mebli konkretnie do naszych potrzeb i takie ich dobranie, aby pozwoliły one realizować nam nasze aranżacyjne pomysły. Tak jak w przypadku tej szafy, która wyraźnie została dostosowana do potrzeb fashionistki lubującej się w minimalizmie form i kolorów.