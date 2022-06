31 sposobów na podkręcenie wystroju wnętrz, bez obciążania portfela

Wszyscy kochamy ładne wnętrza ale ich projektowanie, a przede wszystkim urządzanie jest dość kosztowną sprawą. Nawet jeśli chcecie jedynie udekorować jakiś pojedynczy pokój koszty mogą być spore ponieważ, górnej granicy cenowej właściwie nie ma. Wszystko zależy od Waszego budżetu – rozpiętość cenowa produktów jest ogromna – od tych najtańszych dostępnych w sieciówkach, po najekskluzywniejsze produkty od topowych projektantów. Jeśli Wasz kapitał jest mocno ograniczony musicie rozpocząć aranżację salonu od bardzo dokładnych planów i rozpoznania. Przeglądnijcie strony internetowe, zobaczcie asortyment sklepów, przeszukajcie ogłoszenia prywatne dotyczące mebli i dodatków. Zainspirujcie się projektami home stagerów. Sporo w ten sposób zaoszczędzicie – i pieniędzy i nerwów.

Dziś przygotowaliśmy dla Was 32 wskazówki dotyczące meblowania mieszkania, malowania, dekorowania i aranżacji. Co najistotniejsze – są to sposoby, które pozwolą wspaniale wydobyć piękno waszego wnętrza, a jednocześnie nie zrujnują domowego budżetu. Brzmi zbyt pięknie, by mogło być prawdą? Przekonajcie się sami!