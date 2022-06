35 inspirujących dekoracji balkonów

Balkon jest bardzo szczególnym miejscem w naszych domach. To właśnie tu możemy poczuć się bliżej natury i cieszyć się beztroskimi chwilami spędzonymi z najbliższymi – zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy. Wielokrotnie podkreślaliśmy w naszych tekstach, że nie istnieje coś takiego, jak ideał – jest to pojęcie względne, uzależnione od indywidualnych upodobań, gustów i potrzeb każdego z nas. Dlatego właśnie, przygotowaliśmy zestawienie aż 35 różnych ideałów w temacie balkonu.

Jest jednak kilka rzeczy, o których warto pamiętać przy aranżacji balkonu, tarasu lub oranżerii. Prostota na tego typu obszarach jest bardzo mile widziana, ponieważ zwiększa poczucie kontaktu z naturą. Jedną z najlepszych dekoracji jest roślinność! Niezależnie od wielkości tarasu, jego posiadanie jest jak wygrana na loterii, więc panująca na nim atmosfera powinna sprzyjać rekreacji i relaksowi. W pewnym sensie, otwarte przestrzenie są prostsze do wypełnienia i zaaranżowania. To właśnie małe tarasy wymagają szczególnej uwagi i kreatywnego rozplanowania. Czym bardziej funkcjonalny nasz balkon, tym większe nasze chęci by spędzać tam czas. Zaletą małych pomieszczeń, w tym – małych balkonów, jest to, że są one naturalnie bardzo przyjemne i stosunkowo łatwe w utrzymaniu.

Jednym z ważniejszych elementów wyposażenia są meble. To one, w ogromnym stopniu, definiują funkcjonalność tarasu, dlatego też, powinny być bardzo starannie dobrane. Kolejną, bardzo istotną rzeczą, jest stworzenie atmosfery oddającej nasz charakter. Najłatwiej zrobić to za pomocą elementów dekoracyjnych. Bardzo dobrym pomysłem jest ustawienie świec i dekoracji z drewna. Nie zapominajmy też o roślinności, która przybliży nas do natury i wprowadzi dużo świeżości i radości.

Za chwilę przejdziemy do 35 różnych aranżacji balkonów i tarasów, jednak już na wstępie chcielibyśmy Wam zaproponować również Katalog Inspiracji: Jak ciekawie zaaranżować balkon w bloku – 5 pomysłów.