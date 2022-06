Tradycyjny dom z drewna z nowoczesnym twistem

Bryła budynku nie jest ani zbyt tradycyjna, ani nie razi nadmiernym modernizmem. Jest doskonałą kombinacją tego, co najlepsze z obu nurtów w architekturze. Grubo ciosane drewniane belki pięknie komponują się z wielkoformatowymi przeszkleniami. Eleganckie balkony o delikatnych balustradach gwarantują mnóstwo przestrzeni do spędzania wolnego czasu na relaks. Takie same funkcje spełnia przestronny taras na poziomie ogrodu.