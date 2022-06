Dom rodzinny, który inspiruje

Dzisiejszy bohater cyklu homify 360 został zaprojektowany przez koreańskie biuro architektoniczne, Wooden House i jest domem o drewnianej konstrukcji szkieletowej. Budownictwo szkieletowe to coraz bardziej popularna technologia, która zrzesza sobie tłumy zwolenników. Co najważniejsze domy zbudowane dzięki tej technologii do złudzenia przypominają te murowane, są łatwe do zaprojektowania i można je budować o każdej porze roku. Bez problemu możemy wykorzystać w nich materiały o standardzie energooszczędnym, dzięki czemu zaoszczędzimy na rachunkach. Zobaczcie jak na działce o łącznej powierzchni 88,49 m2 udało się stworzyć projekt nowoczesnego domu o powierzchni 135,81 m2.