Nie tylko wnętrze ma znaczenie!

Wcześniej ta strona domu była zupełnie niezagospodarowana. Tą część porastały jedynie zaniedbana roślinność. Teraz właściciele obiektu mogą cieszyć się oryginalnym tarasem, który pozwala odetchnąć pełną piersią. W takim miejscu można do woli wypoczywać na świeżym powietrzu, a co więcej można również zaprosić wszystkich znajomych i przyjaciół, by się do nas przyłączyli. Nie ma wątpliwości co do tego, że teraz jest to prawdziwy dom marzeń…