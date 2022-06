Totalna ruina w nowej odsłonie

Czy to ten sam dom, który widzieliśmy przed chwilą? To nie do uwierzenia, ale tak! Cała konstrukcja została przebudowana, dzięki czemu powstało prawdziwe arcydzieło, które zapiera dech. Beton zastąpiono pięknym drewnem, dodając tym samym dużej dawki lekkości temu budynkowi.

Po starych i gnijących roślinach nie ma już śladu. Teraz tą przestrzeń wypełniono drzewami i różnymi zielonymi krzewami. Również ogrodzenie wygląda teraz o niebo lepiej. Zdobią je ciemnobrązowe cegły, które doskonale komponują się z pozostałymi elementami tej przestrzeni. A to jeszcze nie wszystko, co ten dom ma obecnie do zaoferowania!