Top 10 w 2014- pomysły na…

Korytarze to niezwykle problematyczne przestrzenie do aranżacji. Zazwyczaj są one o podłużnym kształcie, wąskie, gdzie ciężko jest zmieścić konkretne meble. Co więcej, rzadko zdarza się, że mamy naprawdę dobry pomysł, co z tak niekonwencjonalną przestrzenią zrobić i czym ją zapełnić. Doskonale zdajemy sobie sprawę z problemów, jakich nastręczają korytarze. Dlatego przygotowaliśmy dla Was kilka pomysłów, jak podejść do ich wyposażenia, które przypadły Wam do gustu w 2014.

Na zdjęciu tylko jedna z inspiracji- podłużny regał na książki, służący jednocześnie jako ławka do siedzenia i zmiany obuwia. Więcej pomysłów w Katalogu Inspiracji 6 oryginalnych pomysłów na aranżację korytarza.