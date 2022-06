Otwarty salon: burzymy mury!

Dzięki integracji z salonu z jadalnią, wygraliśmy przestrzeń, która jest dobrym pretekstem do włączenia ozdób, śmiesznych przedmiotów i oryginalnego oświetlenia. Nie bójcie się dodatków, to one nadają charakter i osobowość wnętrzom.

Roślinność sprawdza się w każdej przestrzeni – wprowadza wątek natury, nasycony i piękny zielony kolor a także dynamikę do wnętrza. Wymówki, że nie znacie się na zieleni lub nie macie dobrej ręki do kwiatów są kompletnie nie na miejscu ponieważ znamy wiele gatunków, które wytrwają nawet w ekstremalnie trudnych warunkach. Ich listę znajdziecie w tym artykule: Rośliny domowe odporne na wszystko! Oprócz niewątpliwych walorów estetycznych rośliny mają pozytywne działanie na ludzki organizm – zarówno na psychikę jak i fizjologię.