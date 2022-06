Nowoczesna twierdza!

Patrząc na ten dom od tyłu, aż chce się krzyknąć z zachwytu! Architekci zadbali o to, by domownicy mieli swobodny dostęp do ogromnej, zielonej strefy. Bezsprzecznym zdaje się fakt, że w takim miejscu można w pełni się zrelaksować i zregenerować siły po ciężkim dniu. To również doskonała przestrzeń do spotkań w gronie znajomych i przyjaciół! Funkcjonalne meble ogrodowe umożliwiają aranżację tego typu wizyt. Co więcej, wszystkie dzieci mogą tutaj swobodnie się bawić w chowanego, czy też w piłkę, co jest bardzo ważne w czasach zdominowanych przez gry komputerowe!