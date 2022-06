Jeden dom – dwa oblicza!

Salon w tym domu to przestrzeń, w której przyjemnie jest spędzić czas odpoczywając, po ciężkim dniu w pracy. Nasi specjaliści wprowadzili do tego miejsca takie elementy, które gwarantują domownikom stu procentowy komfort podczas przebywania w tej strefie. Jednym z nich jest oczywiście wygodna sofa. Bez niej żaden salon nie byłby w pełni urządzony. Kolejny to miękki, szary dywan, który wizualnie ociepla cały salon. To doskonały pomysł, jeżeli chcecie by cały salon emanował przytulną aurą. Co więcej, w rogu możecie dostrzec piękną kozę, która świetnie uzupełnia tą aranżację.