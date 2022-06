Nie od dziś wiadomo, że małe jest piękne! Udowadniają to nasi architekci z BLANKSTONE. Stworzyli oni niezwykły dom, który zachwyca swoim designem oraz funkcjonalnością. Fachowcy postawili na naturalne materiały, które nadają niezwykłego charakteru całemu budynkowi. Dzięki wykorzystaniu głównie drewna dom stał się niezwykle przytulną przestrzenią emanującą ciepłem. Nie ma wątpliwości co do tego, że życie w takiej przestrzeni jest niezwykle komfortowe! Mimo, że ten dom jest niewielkich rozmiarów, potrafi naprawdę oczarować. Nasi eksperci włożyli dużo serca w stworzenie tak wyjątkowego obiektu, który jest spełnieniem marzeń o uroczym, domowym gniazdku.

Zobaczcie sami, jak prezentuje się ten wspaniały dom!