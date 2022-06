Fantastyczny dom na leśną działkę!

Pewnie większość z Was myślała kiedyś na tym, by zamieszkać blisko natury. Wyobraźcie sobie, jak cudownie byłoby codziennie rano budzić się pośród zielonej przestrzeni drzew, śpiewu ptaków i świeżego, rześkiego powietrza… Nasi architekci z ATV ARQUITECTOS postanowili spełnić to marzenie i stworzyli wyjątkową, nowoczesną leśną chatę! Całą jej konstrukcja oparta została o prostą, geometryczną formę, dzięki czemu świetnie komponuje się z całym otoczeniem. Co więcej, elewacja tego budynku została zaprojektowana w taki sposób, by pasowała do różnorodnych drzew znajdujących się w okolicy.

Zobaczcie sami, jak wspaniale wygląda ten niezwykle oryginalny dom i zainspirujcie się nim podczas tworzenia własnych czterech ścian!