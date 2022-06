Wnętrze wychodzi do ogrodu! Rozbudowa domu

Choć kiedy zamknięte mogą nie wydawać się aż tak spektakularne, to gdy otworzymy przeszklone drzwi, uświadamiamy sobie ich rzeczywisty rozmiar. Wnętrza tej dobudówki naprawdę otwierają się na ogród, swoją drogą fantastycznie utrzymany w naturalnym, niewymuszonym stylu. Wydaje się, że przeszklenia prowadzą do dwóch różnych pomieszczeń, jednak są to dwie funkcjonalne strefy jednej przestrzeni otwartej.