20 pomysłów na małe mieszkania

Małe mieszkania nie są tak naprawdę trudne w aranżacji, jednak trzeba do tego podejść z głową. Możemy świetnie urządzić przestrzeń pod względem funkcjonalności, jak też estetyki. Jeśli szukacie pomysłu na Waszą kawalerkę lub mieszkanie o kilkunastu metrach kwadratowych, to może te przykłady Was zainspirują!