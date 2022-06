Zachwycający dom , który inspiruje

Jeśli się dobrze przyjrzymy to możemy zauważyć, że niemalże z każdej części domu znajduje się wyjście na taras. Dzięki szklanym drzwiom przesuwnym możemy w lecie tworzyć jedną, wspólną, zintegrowaną przestrzeń i cieszyć się jasnym i przejrzystym wnętrzem. Taras to wspaniały dodatek do każdego domu – daje nam możliwość wypoczynku i zabawy, jednym słowem poszerza naszą przestrzeń życiową o funkcjonalne strefy.