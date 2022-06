Niepozorny dom o wspaniałym wnętrzu

Nie oceniaj książki po okładce… a domu po frontowej elewacji! Patrząc na ten budynek, z perspektywy ulicy, nikt by nie uwierzył, co jest z tyłu. A to co się tam znajduje zapiera dech w piersiach! Ogród z basenem i dwupiętrowy taras z piaskowca to największa niespodzianka, ale wnętrza wiedeńskiej willi także znajduje się luksus w wielkim stylu! Architekci z grupy Moser zaprojektowali 590m² w nowoczesnym i eleganckim stylu. Dostosowali się do sytuacji i kontekstu zewnętrznego oraz indywidualnych życzeń właściciela.

Efekt końcowy zachwyca wyjątkowością. Koniecznie obejrzyjcie, razem z nami, ten klejnot austriacki!