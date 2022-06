Top 10 w 2014- meble i akcesoria do domu

Prace jednej z naszych polskich Profesjonalistek, Malwiny Golińskiej z Subtelności, trafiły Wam do gustu w mijającym roku. Piękne, ręcznie malowane skrzynie z drewna są idealnym rozwiązaniem dla tych, którzy borykają się z problemem przechowywania i magazynowania. Co więcej, są one także bardzo funkcjonalne pod tym względem, że mogą pełnić rolę ławy do siedzenia. Taki mebel będzie praktycznym, a także atrakcyjnym wizualnie dodatkiem do każdego rodzaju wnętrza.

Więcej skrzyń do przechowywani znajdziecie na profilu homify Subtelności, klikając tutaj.