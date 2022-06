Mała rozbudowa domu o dużym znaczeniu

Wnętrze to urządzono z dużym naciskiem na detale i praktyczne rozwiązania. Rustykalna terakota na podłodze wprowadza przytulny charakter do tego pomieszczenia. Materiał ten świetnie komponuje się z drewnianymi elementami wyposażenia. Wielkoformatowy regał na całą ścianę to miejsce nie tylko na przechowywanie książek, ale i drewna kominkowego. W tym przypadku stanowi ono również element dekoracyjny wnętrza.