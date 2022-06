Idealny dom na małą działkę!

W strefie salonu czeka na nas zaskakujący widok na taras na tyłach domu, jednak chcemy zostawić go Wam na koniec! Przechodzimy zatem do otwartej kuchni. Ma ona niższy sufit, to nad nią znajduje się galeria pierwszego piętra. Dodatkowo jej strefę wydzielono masywną drewnianą belką, w której ukryto punktowe oświetlenie. Znajduje się ona oczywiście nad wyspą, która jest dwupoziomowa, biała część to miejsce przygotowania posiłków, a czarna to wygodny stolik na szybkie śniadanie. Ścianę kuchni ozdobiono dekoracyjną cegłą, nadając jej rustykalnego uroku.