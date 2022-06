Top 5 tygodnia- tak urządzisz piękny dom!

Jednym z najczęściej spotykanych problemów, czy to przy urządzaniu wnętrz domu czy mieszkania, jest aranżacja przedpokoju. Przestrzeń ta musi być reprezentacyjna, gdyż jest pierwszym miejscem po przekroczeniu progu, ale zazwyczaj jest to obszar o tak małym metrażu, że jego aranżacja nastręcza licznych trudności. Wąskie i ciemne przedpokoje to norma dla wielu z nas. Jeżeli szukacie inspiracji na to, jak je urządzić, obejrzyjcie Katalog Inspiracji Jak zaaranżować ładny przedpokój? 12 inspiracji