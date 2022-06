Niewielki dom z wielkimi możliwościami!

Wystrój sypialni jest prosty, czyli taki, jak powinien być, by pomóc nam w wypoczynku. Wezgłowie łóżka zostało wykonane z surowych desek, co wzmaga rustykalną atmosferę pełnego drewna pomieszczenia. Wróćmy jeszcze na chwilę do zalet tego materiału. Drewno ma niesamowite właściwości izolacyjne, dzięki czemu utrzymuje we wnętrzach chłód w upały, a ciepło w mrozy. Świetnie wycisza także hałas, co zwłaszcza w sypialni ma ogromne znaczenie.