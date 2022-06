Boże Narodzenie na całym świecie- Meksyk

Jeżeli jest coś wyjątkowego i niespotykanego w meksykańskich świętach, to jest to właśnie Las Posadas. Dziewięciodniowe święto, zaczynające się 16 grudnia, a kończące w Wigilię, jest doskonałym przykładem tego, w jaki sposób Meksykanie podchodzą do życia. Jest to okres pełen zabawy, imprez, celebracji i radości.

Główne tradycje Las Posadas to kolędowanie- chodzenie od domu do domu ze świecami, wspólne śpiewanie i świętowanie; rozbijanie piñaty (o czym mowa później); a także rodzinne posiłki.