W 8 krokach do domu gotowego na sprzedaż!

Decyzja o sprzedaży domu lub mieszkania nigdy nie jest łatwa, nawet gdy mamy na oku inne lokum, do którego zamierzamy się wprowadzić. Wspomnienia z rodzinnych lub kawalerskich chwil, związane ze starymi czterema kątami zostają w pamięci do końca życia. Jednak jak pojawia się potrzeba i zabieramy się do tego, by wystawić dom na sprzedaż, musimy poznać kilka zasad i prostych trików, które pomogą nam w sfinalizowaniu tego procesu szybciej i z odrobinę lepszym zyskiem.

Wiadomo, że kiedy mamy dom na sprzedaż musimy doprowadzić do końca pewne sprawy, takie jak niezreperowane od lat usterki, bądź całkiem od podstaw wyremontować zniszczone powierzchnie, zlikwidować zastałe prowizorki, z którymi się oswajamy z biegiem lat, a potem ich nie dostrzegamy. I właśnie o te kwestie nam chodzi – przyzwyczajenie i brak obiektywizmu. Urządzając własne wnętrza kierujemy się subiektywnymi odczuciami, które swoimi efektami, przy operacji „dom na sprzedaż”, czasami nie działają na korzyść realizacji tego planu. Przy metamorfozie mieszkania powinniśmy pozbyć się sentymentów i podjąć kroki do uniwersalnego zaaranżowania naszych wnętrz, które sprawią, że będą one prezentować się bardziej atrakcyjnie w oczach potencjalnych kupców na zdjęciach sprzedażowych, ale przede wszystkim w rzeczywistości!

